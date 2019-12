CALTANISSETTA – “Il governo spreca un’altra occasione d’oro per dimostrare che il suo accanimento verso le autoscuole è solo frutto della fantasia delle opposizioni. Il nostro subemendamento al decreto fiscale, bocciato dall’esecutivo, chiariva infatti che anche le lezioni teoriche impartite dalle autoscuole per conseguire le patenti B e C1 possono rivestire valenza didattica e quindi essere esentate dall’Iva al 22%. Così facendo il governo avrebbe dimostrato all’Europa che l’Italia ha la schiena dritta e ai cittadini che devono prendere la patente di avere un fisco amico. In questa maniera invece ai cittadini che devono prendere la patente B e C1 spenderanno il 22% in piu”.

Lo dichiara Alessandro Pagano, vice Capogruppo Lega alla Camera dei Deputati.