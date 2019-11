CALTANISSETTA – Si concludono gli appuntamenti delle visite guidate alla città nell’ambito della programmazione dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta 2019”, organizzata dal CRAL Giustizia Caltanissetta, presieduto da Calogero Occhipinti.

Domenica 24 novembre, ultima visita guidata, dedicata al Santuario S. Flavia e alla Chiesa S. Anna alle croci.

Il bilancio per quest’anno è senz’altro positivo grazie ai numerosi partecipanti, all’entusiasmo con il quale ci hanno seguito per conoscere storia e tradizione della nostra città e che hanno proposto nuovi itinerari per il prossimo anno.

La visita di questa domenica, sarà guidata ed illustrata dal prof. Vincenzo Falzone al quale va il nostro ringraziamento per la dedizione e la pazienza che ci dedica da ben dodici anni per condurci per mano a conoscere angoli e bellezze nissene, spesso ignorati.

L’iniziativa ha avuto il patrocinio della ProLoco nissena e la collaborazione della associazione Royal Eagles Club, presieduta dal dott. Giuseppe Scriminaci ed è già in elaborazione il programma per il 2020 con novità e approfondimenti da parte di altri autorevoli conoscitori della nostra città e che verrà illustrato prima di iniziare la visita di domenica prossima.

L’appuntamento è fissato alle ore 10,00 davanti il Santuario S. Flavia. La partecipazione, aperta a tutti coloro che amano Caltanissetta (soci e non soci del CRAL), è, come sempre, gratuita.

Si invitano i partecipanti a coinvolgere i ragazzi affinchè possano visitare Caltanissetta e

conoscerne la storia.

Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL

www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA