In Prima categoria vincono le tre nissene del girone G mentre perde, per la prima volta in stagione, il Real Suttano 4-2 con il Valledolmo. Il match clou di giornata è stato quello che s’è giocato a Delia tra Atletico Gorgonia e la capolista Atletico Favara. L’ha vinto la squadra deliana trascinata ancora una volta da Rosario Genova che ha segnato il gol decisivo nella ripresa contro un Atletico Favara che s’è dimostrato avversario solido e mai domo. Una vittoria importante che ha permesso ai deliani (nella foto) di riacquisire il primato in classifica che avevano perso la settimana scorsa nella rocambolesca sconfitta rimediata con il Ravanusa. Ora i deliani sono primi con 15 punti in classifica. Ha vinto anche il Città di Caltanissetta che nell’anticipo del sabato ha battuto 0-1 fuori casa il Branciforti di Leonforte al termine di una gara molto combattuta. Per i nisseni è andato a segno Agliata dopo 2 minuti. Il Città di Caltanissetta è ora quarto in classifica con 12 punti. Ha vinto anche la MasterPro San Cataldo che ha espugnato con un secco 0-3 finale il campo della Barrese. Per i sancataldesi di Rosario Marcenò hanno segnato Pastorello, Lunetta e Granatiere. La MasterPro occupa il quinto posto con 11 punti a pari merito con il Raffadali. Infine, prima sconfitta stagionale per il Real Suttano che ha perso 4-2 con il Valledolmo. Per i resuttanesi sono andati in gol Sabatino e Tumminaro. Il REal Suttano è 8^ in classifica con 6 punti.