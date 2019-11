MUSSOMELI – Inaugurati, nella giornata del 4 novembre 2019, i ristrutturati locali comunali, siti nella Piazzetta Monti a Mussomeli, adibiti, adesso, a sede dell’Agenzia delle Entrate a Mussomeli dove espleterà il servizio del Territorio. “Questo trasferimento, dopo anni e anni di tentativi andati a vuoto, ha commentato il sindaco Catania, consentirà di raggiungere due obiettivi:

1) risparmio per le casse comunali: Infatti, a fronte di interventi fatti in economia dalla squadra manutenzione del comune che hanno avuto un costo complessivo di 3.000 euro in tutto, avremo un risparmio annuale di ben 7.200 euro che era il costo di affitto a carico delle casse comunali.

2) ampliamento della gamma di servizi: infatti, nei nuovi locali oltre l’agenzia delle entrate, sarà aperto un ufficio periferico dell’agenzia del territorio, al momento per 1 o 2 giorni settimanali.

Questo consentirà ai tecnici locali ed ai cittadini di evitare di recarsi a Caltanissetta per usufruire dei servizi”. Presenti all’inaugurazione , oltre al responsabile locale dell’ufficio rag. Biagio Ippolito con tutti i collaboratori, la Dott.ssa Maria Antonietta Di Leo, Direttrice Provinciale Agenzia dell’Entrate, il Dott. GIuseppe Calabro’, Direttore Ufficio Territoriale Agenzia dell’Entrate; Ing. Buttitta, Direttore Provinciale Agenzia del Territorio, l’amministrazione comunale col sindaco Catania e l’Assessore Lo Conte, la rappresentanza della Guardia di Finanza nelle persone del Comandante Salvo Imbesi e del Maresciallo Roberto Gargiulo Gargiulo, professionisti ed operatori economici locali e del circondario. L’Arciprete don Pietro Genco ha impartito la benedizione ai presenti, mentre il taglio del nastro è stato riservato alla Dott.ssa Maria Antonietta Di Leo, Direttrice Provinciale Agenzia dell’Entrate e al primo cittadino Giuseppe Catania. Alla fine, il rinfresco. (Foto: Mussomelesi nel Mondo) (IL VIDEO DELL’EVENTO)