Nessuna vittoria in questa 8^ giornata di campionato in Eccellenza per le nissene. La Sancataldese ha pareggiato 0-0 in casa contro il modesto ma arcigno Monreale, mentre lo Sporting Vallone ha perso 1-3 in casa contro la Parmonvall. Al Valentino Mazzola la Sancataldese di Seby Catania (nella foto tratta dalla pagina facebook Sancataldese calcio official) aveva iniziato il match sotto i migliori auspici. La squadra ospite, tuttavia, ha quasi sempre mantenuto un atteggiamento guardingo spostando indietro il proprio asse di gioco e intasando ogni spazio. In questo modo per gli avanti sancataldesi non è stato facile crearsi gli spazi giusti per finalizzare. Ci ha provato Bello con un pallonetto, ma la porta del Monreale non è stata scalfita dagli attacchi dei sancataldesi. Anche nella ripresa la musica non è cambiata, con Lo Coco che ha sfiorato il vantaggio, ma la gara non s’è schiodata dallo 0-0 finale. Ovvia la delusione nell’ambiente calcistico verdemaranto considerato che la sfida odierna sembrava alla portata della Sancataldese che, invece, non ha sfruttato il turno sulla carta favorevole. La Sancataldese resta quintultima in classifica con 8 punti. Sconfitta casalinga, invece, per lo Sporting Vallone che ha perso 1-3 contro la Parmonvall. Inutile il gol di Panepinto nel contesto di un match nel quale, per i palermitani, sono andati a segno Cardinale, Stassi e Rappa. Lo Sporting comunque, nonostante la sconfitta, resta ancora in piena zona play off occupando attualmente il quarto posto in classifica con 15 punti.