“La sconfitta era un risultato abbastanza scontato per noi, ma il patto civico con il Pd deve rimanere in piedi. I numeri ci dicono che e’ un buon esperimento”, lo dice il senatore umbro M5S Stefano Lucidi, intervistato dalla Stampa. “Il trend delle ultime elezioni a Perugia, Terni e Spoleto, vinte dal centrodestra, indicava gia’ questa direzione”, riflette, ma “chiudere la porta adesso non servirebbe a nulla. Stare all’opposizione per noi, ormai, deve essere considerato un incidente elettorale. Stiamo costruendo una classe dirigente di livello che puo’ e deve continuare a governare per fare il bene del Paese”. Lucidi commenta i dati a spoglio ancora in corso: “Noi abbiamo una soglia del 14 per cento da confermare. Le proiezioni ci danno sotto quella percentuale. Ma la soglia psicologica e’ quella del 10 per cento sotto la quale non possiamo scendere. Sarebbe un problema