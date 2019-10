“Attraverso il costante confronto con le associazioni di categoria ANAV e ASSTRA, ma anche con l’ANCI – prosegue Falcone – abbiamo già definito i quattro bacini di intervento (Pa-Tp, Ag-Cl-En, Me, Rg-Sr-Ct) e fissato i livelli dei servizi essenziali. Entro novembre 2019 emaneremo la pre-informativa europea per la nuova gara di appalto che dovrà rimanere pubblicata un anno. Dunque nel novembre 2020 pubblicheremo il nuovo bando di gara. I tempi per l‘espletamento dovranno prolungarsi per circa sei mesi, per cui riteniamo che, fra fine 2021 e inizio 2022, potremmo varare il Tpl affidato alle nuove aziende vincitrici della gara”.

“Altro che contesto senza regole – tira le somme l’assessore – come i grillini vorrebbero far capire. Abbiamo scelto la proroga sulla base di tempi e procedure prestabilite, usando la ragionevolezza che impone la gestione della cosa pubblica. Per la prima volta, inoltre, il Governo Musumeci ha imposto la verifica ineludibile sui chilometri effettivamente compiuti e sul rendiconto delle spese aziendali”.