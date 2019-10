Il Meet Up Movimento 5 Stelle Santa Caterina Villarmosa rende noto di aver scritto il 24 ottobre 2019 al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo di maggioranza e minoranza in consiglio Comunale, numero di protocollo 9903, chiedendo (per la seconda volta dopo il 4 aprile 2018 in una lettera con num.di prot. 3159) l’intitolazione di una via o piazza a Mario Savio, figlio di un caterinese emigrato negli Stati Uniti d’America e promotore della rivolta studentesca nel campus di Berkeley contro la guerra del Vietnam e le autorità accademiche. La rivoltà iniziò il 1° ottobre del 1964, quando un ex studente e amico di Savio, Jack Weinberg, cominciò a lavorare per il “Congress of Racial Equality” (CORE). La polizia tuttavia lo arrestò, e proprio quando lo fecero salire nella automobile della polizia, Savio si tolse le scarpe e salì sul tetto della macchina pronunciando il discorso che lo renderà famoso.

Il gruppo locale dei pentastellati non capisce come mai l’Amministrazione Comunale accolga un’istanza fatta almeno un anno dopo la propria e intitola, giustamente, una nuova via (come recita un articolo del quotidiano La Sicilia del 9/8/2019) mandando così nel vuoto la proposta del 4 aprile 2018. Ci sarà stata sicuramente una “SVISTA” sulla propria richiesta e per cui è stata reiterata con un secondo invio. I grillini restano in attesa di riscontro da parte dell’amministrazione e consiglio comunale.