SAN CATALDO. Il sito di Gabara, con la solfara Persico, che costituisce uno dei parchi geominerari più apprezzati in Sicilia, è stato protagonista con “Paesaggi di mezzo”. Numerosi i visitatori del sito, guidati dal geologo Angelo La Rosa, nel contesto di un’esperienza esaltante grazie al nutrito gruppo di partecipanti alla visita guidata del Parco Geominerario sancataldese. Per altro, per la prima volta i visitatori hanno potuto godere in massima sicurezza del percorso all’interno della discenderia a doppio ingresso (nella foto). Un’autentica chicca per quanti hanno potuto riscoprire l’atmosfera che si viveva nelle miniere tanti anni fa. La presenza poi del mimo Lino Pantano nel ruolo di Ciaula ha suscitato non poche emozioni tra i partecipanti che hanno potuto apprezzare la solfara con doppio ingresso che, finalmente, è divenuta fruibile, dopo avere completato il camminamento di risalita. L’intenzione è ora quella di arricchire il parco minerario valorizzando la cosiddetta “calatura di riflusso” (nella foto sotto), caratteristica per la costante fuoriuscita di aria calda odorosa di zolfo. Si potrà ammirare la sua profondità e struttura solo dall’esterno, ma anche questa si annuncia come un’esperienza parecchio significativa per quanti vorranno visitare il sito geominerario sancataldese.