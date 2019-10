SAN CATALDO. Con l’apertura del grande reliquiario contenente le venerate reliquie di Santi e di Martiri (nella foto), hanno avuto inizio i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, Protettore e Patrono della Città di San Cataldo. E’ possibile venerare le sante reliquie fino a martedì 15 ottobre, quando si richiuderanno le porte del reliquiario e il Santissimo Crocifisso tornerà al suo posto d’onore. La solennità cittadina del Santissimo Crocifisso s’è aperta con il triduo di preghiera. Ogni giorno alle ore 17.30 c’è stata la preghiera mariana del Santo Rosario, in questo mese di ottobre pregando in modo particolare per le intenzioni del Santo Padre Francesco. Giovedì 10 ottobre, nella Santa Messa delle ore 18.00 presieduta dall’Arciprete don Biagio Biancheri, s’è pregato per le vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie, mentre alle ore 20.00, la Corale polifonica “Renzo Chinnici” ha fatto un concerto in onore del Ss. Crocifisso. Venerdì 11 ottobre, alle ore 18.00, don Massimo Naro ha celebrato la Santa Messa votiva del Preziosissimo Sangue del Signore, alla quale ha fatto seguito il pio esercizio della Via Crucis. Sabato 12 ottobre, vigilia della solennità patronale, alle ore 17.30 il novello diacono permanente Alessandro Ronchi, presiederà il Vespro solenne a cui farà seguito la Santa Messa presieduta da don Vincenzo Giovino. Alle ore 19.00 si svolgerà, un concerto musicale e canoro a cura della Corale polifonica “Don Milani”. Domenica 13 ottobre, giorno della festa, le Sante Messe saranno regolarmente alle ore 8.00 (9.30 a S. Antonio), 11.00 e 18.00. La solenne Concelebrazione Eucaristica delle ore 18.00, alla presenza di tutte le Autorità Civili e Militari, sarà presieduta dal sancataldese, don Giuseppe Matraxia, presbitero dell’Arcidiocesi di Agrigento, nel suo 50° di Ordinazione sacerdotale. Farà seguito la processione del Ss. Crocifisso per le tradizionali vie del Centro storico sancataldese e in Piazza Madrice, la benedizione sulla Città.