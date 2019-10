La Festa Nazionale di Fiuggi dell’UDC Italia continua ad essere sentita dai cittadini siciliani. L’entusiasmo che ne è derivato ed il messaggio riportato dal Coordinatore Politico dell’UDC Italia per la Regione Sicilia, Onorevole Decio Terrana, l’esigenza di un centro forte e moderato, continua a coinvolgere nuove figure politiche in tutto il territorio siciliano. Tantissimi incontri e diverse adesioni all’UDC si stanno proponendo in tutta l’Isola, ed anche a Riesi i Consiglieri Comunali Salvatore Butera e Fabio Montana hanno deciso di aderire al gruppo regionale dell’UDC in Sicilia.

<< Continuiamo sempre più a crescere sul territorio siciliano – afferma il Coordinatore dell’UDC Decio Terrana – con tantissimi giovani attivi in politica che sposano in pieno il progetto portato avanti dal Segretario Nazionale Lorenzo Cesa che vede l’UDC Italia come elemento fondamentale per la costruzione di un forte centro moderato. Le competenze e la voglia di spendersi per il territorio di Salvatore Butera e di Fabio Montana saranno un supporto notevole per il nostro progetto>>.

<< Siamo felicissimi di aderire al progetto politico dell’Onorevole Decio Terrana – comunicano i neo consiglieri comunali dell’UDC – L’entusiasmo che è stato trasferito a tutti dalla Festa Nazionale di Fiuggi ci ha convinto a definire subito il processo di adesione all’UDC, convinti che sia la giusta scelta per lo sviluppo del nostro territorio>>.