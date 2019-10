CALTANISSETTA – Nissa Rugby, svelato il nuovo logo. Dopo oltre 6 mesi di studio e lavoro, lo staff societario ha rivelato il nuovo pittogramma che identificherà la società nissena della palla ovale. Traghettati i dieci anni, all’alba dell’undicesima stagione, il battesimo di fuoco è stato affidato alla sfida tra uomo e macchina che si è svolta domenica 29 settembre.

Un progetto corposo e complesso, in cui sono confluiti gli anni di storia della società presieduta da Giuseppe Lo Celso, che ha aperto una nuova era nello stile comunicativo della Nissa Rugby. Le idee sono state “sostanziate” dall’opera del grafico Roberto Tirrito che sottolinea come la scelta stilistica sia intrisa di nissenità: “Lo studio sul nuovo visual Nissa Rugby inizia già la stagione passata con l’inserimento del logotipo e di conseguenza della font istituzionale associati alla vecchia immagine: assieme a questi locandine e impaginati diventavano più minimal e seguire quella direzione che avrebbe necessariamente portato alla metamorfosi del vecchio scudetto in un marchio, (sotto lo sguardo prima preoccupato e poi soddisfatto di Andrea Lo Celso n.d.a.).

Ho voluto seguire i processi di stilizzazione delle grandi società dell’NBA (in Italia solo Juventus, per adesso) e caricare di contenuto una singola lettera con un singolo pittogramma, nella fattispecie la N e il tridente, metonimia a cascata del tritone ex simbolo, della fontana di Caltanissetta, della città e di tutta la provincia.

Ogni grafico vuole vedere il frutto del proprio lavoro fuori dallo schermo di un pc, vorrei sapere in quanti possono portarlo come effige su un campo da gioco”.