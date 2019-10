“Sono incredulo: a Non é l’Arena di Giletti il conduttore mostra Crocetta come modello siciliano da promuovere dopo che ha disastrato la Sicilia tanto da non potersi ripresentare alle scorse elezioni regionali. E mentre lo stesso Crocetta attacca Forestali, ex Pip, Formazione professionale, Precari e chi più ne ha più ne metta denunciando quindi il gran numero di personale che grava sulle casse regionali, in trasmissione a supportarlo insieme a Giletti, fa ingresso Vincenzo Figuccia, capopolo e paladino di tutti i precari. Chi non ricorda i suoi scioperi della fame o la sua proposta di richiamare i PIP fuoriusciti dal bacino? Ma potremmo continuare all’infinito. Attenzione la mia non é una critica nei confronti di nessuno, ma Giletti dovrebbe stare più attento nella scelta dei suoi ospiti perché poi non deve lamentarsi quando viene tacciato di mancanza di imparzialità”. A riferirlo a seguito della trasmissione andata in onda ieri sera su La7, il deputato di Forza Italia al Parlamento Europeo, on. Giuseppe Milazzo.