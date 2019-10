ROMA -Il deputato siciliano Alessandro Pagano, vicecapogruppo della Lega alla Camera, denuncia in una nota “una vera e propria invasione autorizzata dall’attuale governo giallo-rosso” e commenta: “Assurdo l’annuncio del ministro Lamorgese di volere aumentare il numero dei migranti ospiti nell’hotspot di Lampedusa: dagli attuali 96 si passera’ a 439 migranti. In pratica il governo Di Maio-Conte-Renzi-Zingaretti, ha deciso di pagare dei lavori per ampliare il centro e poter cosi’ ‘accogliere’ ulteriori 132 perfetti sconosciuti che, statistiche alla mano, non verranno qui per integrarsi con la nostra gente. Anzi. Non solo – continua – e’ intenzione del ministro ‘assicurare la massima celerita’ nel ripristino della piena funzionalita’ del centro e avrebbe gia’ dato impulso per accelerare le opere di riqualificazione in corso. Follia”. “In questo modo l’attuale governo M5s-Pd dimostra ancora una volta di non avere a cuore le sorti e la sicurezza dei cittadini, non solo quelli di Lampedusa, ma di tutti gli italiani. Con questa operazione – continua – si condanna nuovamente l’Italia ad essere prigioniera di questa Europa e complice del business illegale degli scafisti che la Lega, quand’era al governo con il ministro Salvini, era riuscita a fermare. Circa il prefetto Lamorgese rimane la delusione per non aver saputo imporre con la sua esperienza una linea di buon senso a questo governo schiavo della peggiore Europa”.