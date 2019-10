Le previsioni meteo per i prossimi giorni: l’autunno travolge la Sicilia. Previsto un calo delle temperature e l’arrivo dei temporali nei primi giorni della prossima settimana.

Dopo un’estate lunghissima, eccolo. L’autunno sembra finalmente arrivato nell’Isola, bussando alla porta in maniera brusca e improvvisa. Le temperature estive di qualche giorno fa, hanno infatti lasciato spazio a un grigio cielo autunnale e a un enticello fresco.

Meteo Sicilia: le previsioni del weekend

Forti venti e temporali sono i protagonisti di questi giorni, specialmente nelle ore notturne. In diverse provincie dell’Isola, infatti, sono state avvertite perturbazioni soprattutto dopo il tramonto. Calo drastico delle temperature in tutta la Sicilia, che ha visto i suoi abitanti ricorre già alle giacche e ai giubbotti. Per quanto riguarda le previsioni meteo Sicilia dei prossimi giorni, si prevede un weekend stabile su tutta l’Isola.

Nel catanese le temperature si aggireranno tra i 16 e 28 gradi con alternanza di nuvole e sole per tutta la giornata. Lo stesso per l’agrigentino, dove sono previste nubi e sole ma con qualche grado in meno: le temperature infatti non andranno oltre i 26 gradi. Anche nel messinese e nel palermitano, le temperature si aggireranno intorno ai 26 gradi. Due gradi in meno a Caltanissetta, dove per tutto il weekend si prevede cielo coperto e qualche sprazzo di sole. Si abbassano ancora le temperature a Trapani, dove si prevedono 24 gradi e a Enna, dove sono previsti al massimo 21 gradi. Nel ragusano previsto sole e temperature fino ai 24 gradi. A Siracusa invece le giornate più calde, con picchi di 29 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni per la prossima settimana

Un brusco peggioramento è invece previsto per i primi giorni della settimana prossima. Il meteo sicilia, a partire da lunedì, prevede temporali e rovesci sulla maggior parte delle province. A Catania, in particolare, sono previsti temporali pomeridiani e notturni a partire dalla giornata di lunedì 7 ottobre. I temporali proseguiranno intensamente per tutta la giornata di martedì e di mercoledì. Un lieve miglioramento si registrerà a partire dalla giornata di giovedì. Per quanto riguarda le temperature, la massima si aggirerà intorno ai 25-26 gradi, mentre la minima intorno ai 20.