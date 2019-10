MISTRETTA (Me) – Alfio Mazzurco, 26 anni, e’ morto in un incidente stradale a Mistretta (Me). Era a bordo della sua moto, quando ha perso il controllo del mezzo ed e’ caduto. Trasportato all’ospedale di Mistretta con l’ambulanza del 118, Mazzurco e’ deceduto poco dopo a causa di fratture alla base cranica e al torace. Indagano i carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. (ANSA).