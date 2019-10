CALTANISSETTA – Grandi manovre in casa Pro Nissa per tentare di trovare la prima vittoria nel campionato di serie B e ridare slancio all’under 19, fino ad adesso sempre sconfitta.

Il quintetto allenato da Mister Tarantino, vuole “ripartire” dalla vittoria di Coppa Divisione contro il Regalbuto. Dopo la sosta forzata di un turno in campionato, i giallorossi vanno a caccia dei primi tre punti nell’impegno esterno sul parquet dell’Arcobaleno Ispica. I padroni di casa, 4 punti in graduatoria (1 vittoria, 1 sconfitta ed un pareggio) sono un team di discreto valore. I nisseni giocheranno con l’intenzione di confenzionare una gara perfetta, condita dalla giusta intensità: pressione costante sull’avversario e massima attenzione nella due fasi (difensiva ed offensiva), per uscire con un risultato utile dal PalaTricomi di Rosolini. Fischio d’inizio fissato alle 16.

In casa under 19, situazione non incoraggiante. Nel campionato nazionale, 3 sconfitte in altrettante gare con 21 gol al passivo ed 8 all’attivo. Mercoledì nel triangolare di Coppa Italia, contro la Kalat (altra compagine nissena con zero punti nel campionato nazionale), la Pro Nissa ha subito una roboante sconfitta per 5 a 1. Poco dopo sono arrivate le dimissioni del tecnico Filippo Costa. La società, cha ha accettato le dimissioni, sottolinea però che “Ci teniamo a ribadire che la scelta non deriva dai risultati maturati sul campo ma dalla scelta dello stesso allenatore di non proseguire a causa di impegni lavorativi che impediscono di potere seguire con costanza la squadra nel corso della stagione. La società ringrazia Filippo Costa per l’impegno profuso per la crescita del movimento giovanile. Nelle prossime ore sarà ufficializzato il nome del nuovo allenatore”.

Subito dopo è stato ingaggiato il nuovo tecnico dell’under 19: è il 36enne Giuseppe La Mendola. Per lui un gradito ritorno avendo già guidato la Pro Nissa per 6 stagioni (2 campionati in C/2 , 2 in serie D, e due campionati in serie C femminile). Da giocatore è stato tesserato con la Giovanni Paolo II di San Cataldo e con la Pro Nissa nei campionati di serie D e C2. L’ultima stagione da tecnico della Pro Nissa nel 2016/2017 per poi allontanarsi per motivi lavorativi a Palermo.