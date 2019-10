CATANIA – Un uomo di 47 anni e’ stato ferito all’addome durante una lite con un cacciatore di 82 anni che e’ stato arrestato e ammesso ai domiciliari per la sua eta’. E’ successo questa mattina in via Abete a Belpasso. Vittima e feritore sono di Ragalna. Sul fatto i carabinieri compagnia di Paterno’ e della stazione di Ragalna hanno avviato un’indagine per ricostruire la vicenda che sarebbe avvenuta durante una battuta di caccia. Ad avvertire i carabinieri e’ stata la vittima che ferita si e’ presentato in caserma con l’arma, il fucile, che era riuscito a sottrarre all’anziano: subito dopo e’ caduta per terra. Trasportato in ospedale al policlinico universitario, l’uomo e’ stato ricoverato, le sue condizioni sono gravi. (AGI)