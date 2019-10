CALTANISSETTA – Pubblicato l’avviso esplorativo d’indagine di mercato per manifestazione d’interesse per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile del Polo urbano centro Sicilia, Comuni di Enna e Caltanissetta, con connessa valutazione ambientale strategica e conseguente revisione del Piano urbano del traffico del Comune di Caltanissetta.

“Con l’avviso pubblicato e la successiva gara sarà conferito l’incarico per la redazione del Pums e del Piano urbano del traffico di Caltanissetta che dovrà essere uno strumento moderno e progredito per gestire la viabilità e la circolazione stradale adeguandole alle più recenti norme di carattere ambientale”, afferma il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino.

La procedura che vede impegnate l’Area 2 Tecnica e di programmazione urbanistica del Comune di Enna e la direzione III Urbanistica del Comune di Caltanissetta, guidata dal dirigente Giuseppe Dell’Utri, è frutto del protocollo d’intesa tra i due enti per il coordinamento dei piani della mobilità sostenibile nell’ambito del Polo urbano del centro Sicilia dove insistono le linee d’intervento di Agenda urbana. La procedura negoziata sarà gestita mediante richiesta d’offerta nel mercato elettronico della pubblica amministrazione. Sarà esperita attraverso la piattaforma telematica del Comune di Enna: https://enna.acquistitelematici.it e pubblicata sui siti istituzionali dei Comuni di Caltanissetta e di Enna. Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inserite nella piattaforma, previa registrazione, entro il termine delle ore 13,00 del 16 ottobre 2019.

Il valore complessivo dell’appalto per la redazione del Pums e del Put è di € 72.749,44 esclusa iva e oneri. Il servizio comprende tutte le prestazioni professionali e le attività connesse per la redazione del Pums ed alla sua approvazione e attuazione; la gestione della fase partecipativa, l’assistenza specialistica e il monitoraggio nonché la revisione del Put del Comune di Caltanissetta; la predisposizione dei documenti e l’assistenza tecnica necessari per tutta la procedura della valutazione ambientale strategica fino alla sua conclusione e approvazione.