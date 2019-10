BUTERA. Ustioni e danni irreversibili alla salute e all’ecosistema. Sono questi i principali effetti che hanno le batterie delle auto sull’uomo e sull’ambiente, se non correttamente riciclate. Per questa ragione l’azienda Chimera ha deciso di intervenire incentivando nel territorio il corretto smaltimento delle batterie con la distribuzione di buoni per l’acquisto di ricambi, ricondizionati e originali. Un’iniziativa innovativa, quella dell’azienda buterese che s’è sempre impegnata e spesa sul fronte legato al riciclo dei rifiuti. Le batterie vanno trattate con molta accuratezza poiché l’acido presente all’interno di esse è nocivo per la salute umana: è irritante, infiammabile e tossico, se a contatto con la pelle umana provoca ustione e danni irreversibili alla salute. Filippo Chimera (Nella foto), presentando l’inziativa, ha rilevato: <La nostra “mission” non è solo quella di recuperare più batterie possibili, ma di informare e sensibilizzare i cittadini su come, dove e perchè smaltire presso l’azienda Chimera le vecchie batterie al piombo> L’azienda offre un buono di 6 euro per ogni batteria consegnata presso il proprio centro di recupero. Si tratta di un buono spendibile nel settore dei ricambi. <È il nostro incentivo – ha aggiunto Filippo Chimera – affinché i cittadini diventino sempre più consapevoli dell’importanza del corretto smaltimento e del recupero, a tutela della loro salute e del rispetto dell’ambiente.

Utilizzare ricambi usati consente un doppio risparmio: di natura economica ed energetica>.