DELIA. E’ stata aggiudicata la gara di appalto per l’affidamento del servizio di mensa per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria che adottano il tempo prolungato. Ad aggiudicarsi la gara per un importo netto di € 126.758,12 oltre oneri di sicurezza di € 1.665,00, è stata la ditta Ristorazione Collettiva Nicolò Nalbone S.R.L. di Racalmuto. Il servizio di mensa scolastica sarà attivo nel triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e quest’anno partirà entro la fine di settembre. La gara si è svolta sul MEPA, mercato elettronico della pubblica amministrazione, ad opera della Commissione Unica di Committenza (CUC) “Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons” a r.l. di Messina. Il contratto di appalto sarà stipulato solo a seguito del ricevimento del NULLA-OSTA rilasciato dalla CUC. La determina di aggiudicazione è in pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Delia all’indirizzo www.comune.delia.cl.it. <<Siamo soddisfatti di avere ancora una volta assicurato un servizio di grande utilità per la comunità – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri. La mensa scolastica, pur non rientrando tra i servizi obbligatori e non essendoci quindi l’obbligo per l’ente di istituirla, crediamo che essa vada attivata perché essa fa parte integrante delle attività scolastiche. Durante la ristorazione collettiva gli alunni socializzano e questo momento ha un concreto valore educativo e formativo>>.