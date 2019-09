CAMPOFRANCO. Il sindaco Rino Pitanza ha stabilito di procedere alla concessione di legna da ardere a titolo gratuito per uso domestico, proveniente dalla programmata potatura degli alberi tipo “Ficus Benjamin” presenti in Piazza Crispi, in via Fosse Ardeatine e nella Villa Comunale. La legna – come ha spiegato – è destinata al solo uso domestico e non può essere in alcun modo oggetto di commercializzazione. Le famiglie interessate alla legna dovranno manifestare il proprio interesse compilando la richiesta sul modello disponibile sul sito istituzionale www.comune.campofranco.cl.it o presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico e dovranno essere presentate entro il 15 Settembre 2019. Sulla base delle domande pervenute sarà formulata una graduatoria, assegnando la legna in ordine di protocollo per 3 alberi ad ogni richiedente. Qualora le richieste fossero inferiori alla divisione di cui sopra, l’assegnazione ai richiedenti avverrà in parti uguali. I beneficiari dovranno farsi carico del trasporto della legna dal luogo di potatura sino a propria destinazione, dichiarando all’atto della domanda la presa in carico del materiale. Per chiarimenti contattare il Geom. Salvatore Falletta dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 tel 0934/959670