CALTANISSETTA – Sono iniziati i lavori del primo lotto funzionale del progetto (ID 53) relativo agli interventi nel Comune di Caltanissetta che permetteranno di ripristinare l’efficienza di un tratto di collettore fognario – della lunghezza di circa 100 metri – che aveva subito danni sia a causa di eventi franosi del versante in cui insiste il collettore che di fenomeni erosivi creati dalle acque torrentizie.

Si tratta di uno stralcio dell’intervento complessivo che prevede un investimento di circa un milione e 200 mila euro, somme a valere sui fondi del Patto per la Sicilia, che verranno anticipate da Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del sevizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, con l’obiettivo di ripristinare la piena funzionalità del collettore in attesa di ricevere il finanziamento totale dell’opera da parte della Regione Siciliana.

L’intervento in questione sarà completato entro il mese di ottobre e prevede la sostituzione di un tratto di collettore che parte dallo “scolmatore“ Fungirello per arrivare sino all’ingresso dell’impianto di depurazione consortile di contrada Cammarella.