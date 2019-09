Con la nomina di Giancarlo Cancelleri (M5s) alla carica di viceministro alle Infrastrutture, all’Assemblea siciliana si “liberano” due caselle: Cancelleri dovra’ infatti dimettersi dal Parlamento regionale e il suo posto dovrebbe andare a Ketty Damante, prima dei non eletti nella lista provinciale del M5s a Caltanissetta. Damante e’ stata assessore nella giunta comunale a Gela con il sindaco Domenico Messinese. Ma Cancelleri lascia anche la vicepresidenza vicaria dell’Ars, il suo sostituto dovra’ essere eletto dall’aula. Per due volte Cancelleri si e’ presentato alle regionali come candidato governatore della Sicilia, sconfitto prima da Rosario Crocetta e poi da Nello Musumeci.