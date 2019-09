CALTANISSETTA – “La nomina di un ragazzo di 17 anni al vertice del movimento giovanile del più grande partito d’Italia è l’ennesima prova che la Lega di Matteo Salvini punta sui giovani con i fatti e non con le parole” – lo dichiara Oscar Aiello, Commissario della Lega in Provincia di Caltanissetta in merito alla nomina di Dario Di Fazio, neo Coordinatore della Lega Giovani del Capoluogo Nisseno.

“Auguro a Dario buon lavoro e mi complimento con lui per il prestigioso ed oneroso incarico, allo stesso tempo gli esprimo vicinanza a nome del partito per gli attacchi ricevuti sui social dopo la sua nomina. Gli adulti che lo hanno insultato su Facebook sono un cattivo esempio per le nuove generazioni che vogliono impegnarsi in politica.

Dario Di Fazio é un ragazzo di 17 anni portatore di sani valori, coraggioso, con tanta voglia di fare e pronto a spendersi per la società. Giovani come lui – conclude Oscar Aiello- vanno apprezzati, rispettati e sostenuti”.