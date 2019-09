“Dopo la nuova aggressione che si è consumata all’interno del Pronto soccorso di Gela, e nel condannare fermamente il vile gesto, ribadisco che la sicurezza all’interno di questa struttura sanitaria, così come quella di tutti gli altri presidi in Sicilia, deve restare prioritaria per la politica”. Lo dice il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, che prosegue: “Vanno adottate tutte le misure opportune per garantire che gli operatori possano lavorare serenamente, che i singoli casi vengano gestiti nella maniera più opportuna, che i cittadini possano essere accolti adeguatamente al Pronto soccorso, senza ritardi e senza pericoli di sorta. Effettueremo nei prossimi giorni un sopralluogo all’ospedale di Gela per valutare insieme al personale dirigente e sanitario ogni possibile intervento per aumentare la sicurezza e garantire servizi efficienti”.