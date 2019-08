Canicattì – Sono stati rubati a Canicatti’ i cancelli di alcune delle isole ecologiche realizzate nelle campagne e nelle periferie per agevolare il conferimento dei rifiuti. All’inizio del nuovo servizio, nel settembre dello scorso anno, i ladri avevano preso di mira i mezzi delle ditte rubando il gasolio dai serbatoi. Indagini sono in corso mentre prosegue l’emergenza per la raccolta dell’immondizia. (ANSA).