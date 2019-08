CALTANISSETTA – Alla fine di questo mese sarà effettuata l’approvazione della graduatoria degli ssegnatari dei posteggi e alla fine di settembre avverrà il trasferimento nella nuova sede: sono queste le date indicate dal Suap (sportello unico per le attività produttive) del Comune

di Caltanissetta per il trasferimento del mercatino del sabato mattina dall’area di parcheggio di Pian del Lago (accanto lo stadio Tomaselli), dove si svolge attualmente, nella via Ferdinando I. Per cui, se le scadenze annunciate saranno rispettate, il mercatino dovrebbe svolgersi nella sua nuova sede sabato 28 settembre, o forse anche la settimana precedente. In questo caso non ci saranno problemi di sorta per la sistemazione delle giostre e i parchi di divertimento nell’area di parcheggio di Pian del Lago che sarà stata resa libera in occasione della prossima fiera di San Michele. E si

eviterà di fare sloggiare le bancarelle provvisoriamente, come è avvenuto negli anni precedenti, per dare la possibilità alle giostre di operare.

E’ comunque necessario rispettare la scadenza di fine mese per la pubblicazione della graduatoria degli operatori commerciali che hanno partecipato al bando per l’assegnazione dei posteggi nella nuova sede della via Ferdinando I. E non dovrebbe essere difficile farlo, dal momento che il termine per la presentazione delle doman-

de è scaduto il primo luglio scorso e c’è già stato il tempo necessario per la verifica della documentazione presentata. C’è piuttosto da capire se sarà pubblicata la graduatoria provvisoria o quella definitiva. Perché se sarà pubblicata quella provvisoria, occorrerà assegnare un termine per la presentazione di eventuali ricorsi per redigere successivamente la graduatoria definitiva e i tempi saranno più lunghi.

Ricordiamo che i posteggi da assegnare con il bando nella nuova sede del mercatino della via Ferdinando I sono 170 ma soltanto 114 operatori economici hanno pre-

sentato la domanda di partecipazione. Con la conseguenza che 56 posteggi rimarranno vuoti. Mentre inizialmente i posteggi assegnati nell’area di parcheggio di Pian del Lago sono stati 262, man mano diminuiti. In ogni caso, però, non si pensava che dovessero

essere così pochi a volere continuare la loro attività nella nuova sede della via Ferdinando I che, peraltro, ha prospettive lavorative più interessanti rispetto a Pian

del Lago.

Luigi civoli – La Sicilia