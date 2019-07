C’è tempo sino al 30 luglio per partecipare a European Social Sound: il concorso musicale tra band emergenti promosso dalla Regione Siciliana e dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale. Il progetto, giunto alla sua quarta edizione, nasce dalla cooperazione con la Regioni Umbria, in qualità di capofila, la Regione Basilicata e la Regione Toscana e si rivolge a tutto il territorio nazionale.

Potranno partecipare 320 band, composte da minimo due persone, provenienti da qualsiasi regione italiana, che presentino due brani propri. Non vi è alcuna limitazione di età, né di genere musicale.

Saranno organizzate 8 serate dal vivo, divise nelle varie regioni aderenti, che consentiranno la qualificazione alla finale nazionale che si terrà nella città di Matera, capitale europea della cultura 2019. La competizione musicale prevede due tappe siciliane: a Bagheria il 13 settembre e a Capo d’Orando il 27 settembre. L’iscrizione è gratuita e alla band vincitrice andranno 10.000 euro, destinati alla produzione del loro progetto artistico, un premio speciale sarà poi riservato al gruppo premiato dalla critica.

“E’ una grande opportunità per le band e i giovani artisti siciliani – dichiara Roberto Lagalla – lo scopo dell’iniziativa è quello dipromuovere la crescita professionale in campo musicale e di ampliare la conoscenza delle opportunità che l’Unione Europea mette a disposizione dei giovani. Confido in un ampia partecipazione da parte dei nostri giovani talenti ed in particolare di tutte le eccellenze dei nostri iconservatori, licei musicali e coreutici”.