CALTANISSETTA – Si terrà mercoledì 31 luglio, presso il centro culturale polivalente “Michele Abbate” in via Salvatore Averna 234 a Caltanissetta, l’evento di lancio del progetto “Via Mazzini Social Home”, volto al recupero di 9 alloggi presso il Quartiere Provvidenza e al completamento della strada “Pio La Torre” nel Quartiere “Pegni Stazzone”. Gli interventi, realizzati dallo IACP e il Comune di Caltanissetta con il co-finanziamento dell’Unione Europea – Fondo per lo Sviluppo Regionale, sono volti alla riqualificazione e alla ristrutturazione edilizia, in favore dei soggetti beneficiari di alloggi sociali al fine di garantire benessere abitativo e integrazione, grazie anche allo sviluppo di collegamenti e residenze funzionali.Il progetto prevede l’intervento di potenziamento del patrimonio pubblico abitativo nei quartieri Provvidenza e Pegni Stazzone mediante la realizzazione di nove alloggi sociali e il completamento di un’arteria stradale per il collegamento dei due lotti di Edilizia Residenziale Pubblica con il nucleo urbano della città. L’intervento dello IACP si inserisce in un più ampio processo di riqualificazione – avviato già da qualche anno nel Quartiere Provvidenza dall’Amministrazione Comunale che ha visto l’avvio del “Progetto Pilota Provvidenza” inerente ai lavori di realizzazione di edilizia residenziale agevolata ed urbanizzazioni complementari in due isolati del Quartiere.Il social housing è la soluzione che sta a metà tra l’offerta pubblica dell’edilizia popolare e la vendita o l’affitto di proprietà immobiliari private a prezzi di mercato. L’obiettivo principale è fornire alloggi con buoni o ottimi standard di qualità, a canone più basso di quello di mercato. Inoltre, il social housing mira a sviluppare – nei nuovi contesti abitativi – la nascita di una comunità attraverso l’integrazione e l’utilizzo di spazi e servizi comuni tra gli abitanti.Il progetto è realizzato dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Caltanissetta con il finanziamento dell’Unione Europea e del PO Fesr Sicilia 2014/2020 nell’ambito dell’Azione 9.4.1 che prevede “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità̀ di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali” e “Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi ”. Per ulteriori informazioni: www.viamazzinisocialhome.it