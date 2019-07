CALTANISSETTA. Il sindaco Roberto Gambino ha inteso ringraziare quanti si sono spesi nelle operazioni di spegnimento del pauroso incendio di via Xiboli. In particolare, il primo cittadino ha inteso ringraziare i Vigili del Fuoco che – come ha avuto modo di sottolineare – si sono spesi tantissimo e, superando enormi difficoltà, hanno avuto ragione delle fiamme solo in mattinata. Ringraziamenti anche per l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste per avere coordinato l’intervento dei mezzi aerei, l’Ing. Tomasella e il Dott. Bologna dell’ufficio tecnico comunale, i vigili urbani, le pattuglie di polizia e carabinieri e la Croce Rossa Italiana. “L’impegno di tutti – ha concluso il sindaco – è stato davvero encomiabile, grazie a nome della Città di Caltanissetta!”.