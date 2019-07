MUSSOMELI – “Cu nesci arrinesci”, recita un vecchio adaglio. Non solo un modo di dire che può ben adattarsi a Dario Caruso, giovane partito anni addietro da Mussomeli senza arte ne parte, e diventato un’autentica star del fashion nella capitale della moda, Milano dove ha aperto quella che ormai è diventata la rinomata “Caruso Porta Romana 131”. E da giovedì prossimo Dario Caruso terrà anche una sua rubrica nel noto settimanale Novella 2000. “E’ successo – dice Dario – che dopo l’intervista a seguito di alcuni miei lavori nei backstage della moda e su alcuni miei riconoscimenti esteri, mi hanno chiesto se per i prossimi mesi mi sarebbe piaciuto tenere una rubrica per le lettrici, rispondendo alle loro domande e condividendo le mie conoscenze nell’ambito del settore bellezza e moda.Ho accettato. La prima uscita della rubrica sarà su “Novella” di giovedì prossimo”. Fonte: LA SICILIA (Roberto Mistretta)