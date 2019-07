Internet e la rete sono sempre più una risorsa, e un aiuto per chi vuole racimolare qualche soldo per arrotondare. Chi volesse può addirittura crearsi uno stipendio dal nulla, anche se ovviamente servono impegno e perseveranza.

Ma quali sono i metodi migliori per guadagnare online e riuscire a mettere qualcosina da parte? Vediamoli insieme.

Uno dei metodi più utilizzati e più semplici per guadagnare qualcosa è la scrittura di recensioni e la partecipazione a sondaggi. Ci sono siti, infatti, che permettono di guadagnare piccole cifre in cambio della compilazione di sondaggi, o di recensioni oneste e approfondite su prodotti e servizi. Un esempio è MySurvey.

Potete anche svolgere piccoli lavoretti su commissione: ritirare della posta per qualcuno, fare da babysitter per una sera, riparare un tubo rotto. Ci sono siti marketplace che mettono in contatto offerta e domanda di lavoro. Se avete un po’ di tempo libero, questo è il metodo giusto per voi!

Ma ci sono anche sistemi più “moderni” per guadagnare denaro. Sapevate, infatti, che possiamo monetizzare i nostri dati personali e le nostre preferenze? Pare che Facebook, per esempio, paghi per ottenerli. Dato che è vietato e illegale spiare le preferenze degli utenti, Zuckerberg ha ideato un’app, Study, che monitorerà le abitudini dell’utente controllando quali altre applicazioni sono presenti sul dispositivo, il tempo trascorso a utilizzarle, la nazione in cui si trova l’utente e i dati aggiuntivi che le app potrebbero rivelare. I pagamenti saranno comodamente inviati su PayPal.

Il web però è ricco anche di tanti siti web e spunti per divertirsi e rilassarsi dopo un’intensa giornata di lavoro. I siti di casino online che propongono slot machine sono perfetti per “spegnere il cervello” per un po’ divertendosi, magari anche in compagnia di amici per scoprire chi è il più fortunato. Molti siti di casino, inoltre, regalano dei bonus al momento dell’iscrizione, per poter iniziare a giocare direttamente, senza dover necessariamente spendere una somma iniziale. I giochi disponibili sono davvero tantissimi, e aumentano di giorno in giorno.

Online però c’è spazio anche per l’apprendimento, oltre al gioco e al guadagno. Babbel, per esempio, è un sito esemplare: consente, a prezzi davvero bassissimi, di esercitarsi nell’imparare una lingua: con 10 minuti al giorno di tedesco, inglese, francese o spagnolo potrete ripassare vecchie nozioni e impararne di nuove.

E che dire dei tanti siti di ricette dove potete imparare a cucinare? Tra video tutorial e ricette passo passo, non avrete più scuse!