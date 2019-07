Un ciclista di 81 anni, originario di Milena ma da anni emigrato in Francia, è rovinosamente caduto mentre era in sella alla sua bici. La caduta è avvenuta in contrada Parco lungo la Milena – Grotte. Pare che la causa di quanto avvenuto possa essere riconducibile al fondo sconnesso della strada nel punto in cui è caduto. Per lui s’è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso con il quale è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. Qui i medici hnno accertato un trauma facciale e fratture alle vertebre. Ricoverato nel reparto di Neurochirurgia è stato dichiarato guaribile in un mese.