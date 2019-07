CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Il sottoscritto Salvatore Petrantoni, Consigliere Comunale del Gruppo consiliare di Caltanissetta Protagonista PREMESSO CHE giorno 22.Luglio si teneva un tavolo tecnico in merito alla viabilità in centro storico; CHE la S.V. al termine della riunione, per mezzo di un comunicato stampa affermava testuali parole in merito ai pass per i residenti in Corso Umberto I: “al momento la strada è regolata come isola pedonale e sotto il profilo normativo questa classificazione non consente il rilascio di pass.

L’intenzione dell’amministrazione, previo parere della Polizia municipale, è quella di ri-classificare la strada secondo una delle tipologie compatibili con il rilascio di pass residenti”;

ATTESO

CHE Corso Umberto I è un’Area Pedonale istituita dalla precedente Amministrazione in data 17.07.2014 con relativa ordinanza della Polizia Municipale N.127. CHE il Codice della strada regolamenta al comma 1 n.2 dell’art.3 chi può accedere all’area Pedonale (compresi i residenti con il pass rilasciato dall’organo preposto e cioè la P.M.) CHE il 31.03.2017 con Delibera di Consiglio Comunale n.15 si esitava il regolamento sulla sosta in centro storico in ZTL e in A.P. nel quale si evinceva la possibilità di fornire dei pass ai residenti in

Area Pedonale e in ZTL;

CONSIDERATO CHE non esiste una pseudo “ri-classificazione” della strada in oggetto, INTERROGA la S.V.

– per meglio esplicitare il Suo concetto di “ri-classificazione”;

– quale sarebbe il profilo normativo che non permetterebbe il rilascio dei pass;

– se Ella era a conoscenza del comma 1 n.2 dell’art. 3 C.d.S. e quindi sapeva che la strada in oggetto è un A.P. che non necessita altri particolari “ri-classificazioni”;

– di mettere il sottoscritto e i cittadini di Caltanissetta a conoscenza del parere della Polizia Municipale in merito ai dubbi da Ella avanzati sulla possibilità di concedere i pass,come detto già previsti, ai residenti;