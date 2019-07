Ancora un importante rinforzo per la Pro Nissa Futsal. Si tratta di Jose Manuel “Lolo” Torres Ponce (nella foto), spagnolo,classe ‘95, che la scorsa stagione ha indossato la maglia del Coineña (liga spagnola) realizzando 27 reti. Si tratta di un gran bel colpo per la compagine nissena. Arrivato in Italianel 2016, sponda Regalbuto, ha realizato in 6 presenze 10 reti. Nella stessa stagione s’è messo in mostra con l’under 21 realizzando ben 15 reti. L’anno successivo si è accasato con il Futsal Ruvo (formazione pugliese che milita in B) mettendo a segno 30 reti. Un altro colpo di qualità e di grande spessore messo a segno dalla società nissena che, anche alla luce dei precedenti innesti operati in questa sessione, si ritiene soddisfatta della campagna di rafforzamento. Non si escludono altri possibili innesti, da qui sino alla chiusura del mercato, che possano tornare utili alla causa biancoscudata.