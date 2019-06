VALLELUNGA PRATAMENO -“La Settimana della musica promossa dal Miur, organizzato nei giorni scorsi dalll’Istituto Comprensivo Vallelunga-Villalba-Marianopoli, con il patrocinio del Comune ha previsto tre momenti:1) orchestra dei ragazzi di prima media, 2) esibizioni di solisti e gruppi da camera a cui hanno partecipato anche alcuni ex alunni dell’istituto, 3) orchestra classi seconde e terza media. L’evento è stato aperto dal sindaco di Vallelunga e concluso dall’intervento del secondo collaboratore della preside Rosetta Ministeri. La parte organizzativa è toccata al vicesindaco Samanta Ministeri e al coordinatore dell’indirizzo musicale A. C. Messina. In ordine i docenti che hanno preparato i ragazzi: prof di chitarra Dario Cirrito, prof di pianoforte Raul Perna, prof di Violino Mirko D’Anna, prof di flauto Alessandro C. Messina. Diverse persone in piazza e tantissimi applausi. Bis con “la serenissima “ dei rondò veneziano, arrangiata per orchestra scolastica dal prof Messina.