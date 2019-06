SAN CATALDO. E’ stato pubblicato l’avviso da parte del Distretto socio sanitario, di cui San Cataldo è comune capofila, per le modalità di Accesso al Servizio Centri Polifunzionali rivolti a minori per l’inclusione sociale e supporto a bambini affetti da autismo Servizi per la 1^ Infanzia e Servizi Territoriali Comunali. Il tutto rientra nel Piano di Zona “Programmazione 2013/2015” per l’avvio della 2^ Annualità Progettuale. L’azione progettuale prevede la realizzazione di attività ludiche, creative, espressive, di sostegno scolastico, presso 3“Centri Polifunzionali” nelle ore pomeridiane. Il servizio è rivolto a minori frequentanti la Scuola Elementare e Media, residenti nei Comuni di San Cataldo e Serradifalco: 24 minori affetti da autismo e/o patologia affine di cui 16 residenti nel Comune di San Cataldo (8 per ciascun Centro) e 8 residenti nel Comune di Serradifalco; 60 minori a rischio marginalità sociale: di cui 40 residenti nel comune di San Cataldo (20 per ciascun Centro) e 20 residenti nel comune di Serradifalco. La localizzazione è prevista nel 1° Circolo Didattico a San Cataldo, mentre a Serradifalco nell’Istituto Comprensivo Statale F. Puglisi. L’intervento durerà nove mesi annui: da Settembre a Maggio. Per accedere al servizio occorre il Modello I.S.E.E. in corso di validità di tutto il nucleo familiare; – Copia fotostatica della certificazione sanitaria rilasciata da un Ente pubblico attestante la patologia autistica o affine; – Copia del documento di riconoscimento del richiedente e del minore per cui si chiede l’ammissione. Per minori a rischio marginalità sociale: – Modello I.S.E.E.in corso di validità di tutto il nucleo familiare; – Copia del documento di riconoscimento del richiedente e del minore; l’ammissione al progetto va richiesta dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà e può essere richiesta per più minori dello stesso nucleo familiare. Criteri di ammissione al Sevizio – Per minori affetti da autismo e/o patologia affine: – Dopo l’accertamento dei requisiti previsti nel presente Avviso Pubblico verrà formulata la graduatoria da parte di ciascun Comune interessato al progetto e trasmessa al Comune Capofila. La graduatoria sarà strutturata in ordine crescente di ISEE. Gli utenti ammessi al servizio beneficeranno dello stesso per l’intero anno (N° 9 mesi) a partire dall’avvio del servizio. – Per minori a rischio marginalità sociale: – Dopo l’accertamento dei requisiti previsti nel presente Avviso Pubblico verrà formulata la graduatoria da parte di ciascun Comune interessato al progetto e trasmessa al Comune Capofila. La graduatoria dovrà tenere conto del reddito ISEE del nucleo familiare del minore e della relazione sociale del Referente Tecnico dell’Ente, il quale ha la facoltà di attribuire un punteggio da 0 a 5 in relazione alla condizione o al rischio di marginalità sociale vissuta dal minore o dal nucleo familiare. La discrezionalità del Servizio Sociale è preponderante rispetto al reddito ISEE posseduto dal nucleo familiare. I Minori ammessi al servizio beneficeranno dello stesso per l’intero anno ( N. 9 mesi) a partire dall’avvio del servizio. Le istanze non immediatamente soddisfatte, perché maggiori rispetto alla disponibilità dei posti, costituiranno una graduatoria aperta dalla quale attingere nel caso in cui si verifichino rinunce o comunque qualsiasi evento che dia la disponibilità di posti rispetto alla capienza massima prevista nel servizio . Le istanze, su apposito modello da richiedere all’Ufficio dei Servizi Social, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza, dovranno pervenire entro il prossimo 4 settembre. Per qualsiasi informazione e per la compilazione dell’istanza di richiesta è possibile rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.