SAN CATALDO. La commissione prefettizia ha deciso di attribuire all’Ufficio di Statistica, Toponomastica e Censimenti Comunale le funzioni di Ufficio Comunale di Censimento, in vista delle operazioni del Censimento Permanente che dovrà svolgersi dal prossimo 1° ottobre. Nell’immediato è previsto il reclutamento di 2 rilevatori per l’espletamento delle operazioni censuarie; la formazione (in collaborazione con gli Uffici Regionali e Provinciali di Censimento) dei rilevatori e dei coordinatori comunali, utilizzando il materiale Istat. Previsto anche il corretto svolgimento delle operazioni statistiche precensuarie, nel rispetto del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi scientifici. Per questa ragione la commissione ha deciso di attribuire al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Statistica, Toponomastica e Censimenti, dipendente comunale Dott. Giuseppe Averna le funzioni di responsabile dell’Ufficio di Censimento Permanente per lo svolgimento delle attività censuarie come previsto nel Piano generale del Censimento e dalla Circolare ISTAT. Il provvedimento, una volta approvato, verrà trasmesso all’Istat, attraverso l’applicativo https://survey.istat.it/costituzioneUCC/fa8y7k7g, tramite il quale il responsabile dell’UCC dovrà fornire ulteriori informazioni personali ed anagrafiche utili a generare le credenziali per accedere al Sistema di Gestione delle Indagini (SGI), che consentirà la gestione di tutte le fasi del procedimento censuario.