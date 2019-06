MUSSOMELI – “Insieme per vincere” e i cappellini e le magliette della Fratres hanno fatto bella mostra, domenica mattina scorsa, fra i bambini, giovani e meno giovani che hanno partecipato alla ormai consolidata “pedalata ecologica” del 2 giugno – festa della Repubblica, giunta alla sua 22^ edizione, promossa dall’Asd ciclistica guidata dallo storico presidente Carmelo Spoto in collaborazione con gruppo donatori di sangue Fratres. Il raduno nel piazzale Mongibello ha fatto accorrere, nella prima mattinata, quanti già avevano effettuato le prenotazioni per potere ritirare cappellini, magliette e, quest’anno, la pianticella dell’abete delle Madonie. Era presente, infatti il dirigente dell’Ente Parco delle Madonie dott. Peppucio Bonomo, come già erano in azione il gruppo dell’associazione ciclistica e i gruppi Fratres e Misericordia con i rispettivi presidenti Vincenzo Sorce e Giovanni Consiglio. Giornata festiva, festa della Repubblica: il coro delle voci bianche dei bambini dell’Associazione “Don Diego Di Vincenzo” , presente all’evento, prima degli interventi del presidente dell’Asd ciclistica Carmelo Spoto, del presidente della Fratres Vincenzo Sorce, del dott. Peppuccio Bonomo e del saluto dell’assessore allo sport Seby Lo Conte, hanno cantato l’inno nazionale. Poi la partecipata pedalata “Insieme per vincere” fino al Castello per poi raggiungere ,attraverso il tradizionale percorso che da Viale Peppe Sorce, contrada San Giacomo, Annivina, il piazzale Santa Maria, dove i ciclisti hanno ricevuto il ristoro. Una lodevole iniziativa che promuove lo sport, la solidarietà ed il rispetto della natura e dell’ambiente.(Foto:Peppe Piccica)