MUSSOMELI – (Dalla Scuola) Giovedì 30 maggio 2019, dalle 15:00 alle 18:00, nei plessi “Padre Pino Puglisi” e “Sac. Giuseppe Messina” dell’Istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici”, la dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota ha premiato gli alunni meritevoli che nel corso del triennio scolastico hanno avuto una media alta del voto riportato di 9 e 10, giudizio ottimo, per il percorso di studi effettuato. Gli alunni premiati delle terze classi sono i seguenti: Cicero Alberto Pio,Diliberto Giovanni,Mancuso Maria Sofia , Piazza Michele, Spoto Sara, Vullo Rebecca (3 A); Bonfante Martina, Camerota Francesca, Camerota Sara, Del Prete Elisa, Di Carlo Ambra, Messina Aurora Pia, (3 B); Antinoro Miriam, Mallia Maria Elisa, Mantio Desiree, Modica Erik Maria, Morreale Matteo (3 C) e Castiglione Chiara (3 A di Acquaviva Platani). Così si è espressa la Dirigente scolastica: “A seguito di una mia proposta sulla valorizzazione delle eccellenze e degli alunni meritevoli nel nostro Istituto scolastico, il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto, all’unanimità, hanno deliberato che fosse giusto riconoscere l’impegno costante e gli ottimi risultati conseguiti da alcuni alunni. Così facendo, la nostra scuola vuole incentivare e promuovere lo studio serio e la maturazione individuale dei nostri alunni, senza nulla togliere a tutti gli altri ragazzi che hanno conseguito risultati meno lusinghieri. Il valore pedagogico della premialità scolastica è indubbio se vale da sprono alla motivazione e al rendimento dei ragazzi. Chiaramente, come avrebbe detto Don Milani, “nessuno rimanga indietro” e conseguentemente il nostro compito educativo rimane quello di seguire tutti gli alunni, a maggiore ragione quelli che hanno difficoltà, con il massimo impegno e con la costante dedizione richiesta alla professione del docente”. All’incontro di premiazione degli alunni meritevoli hanno partecipato i genitori e i docenti. Sono stati consegnati agli alunni attestati di merito e libri per ragazzi. I genitori hanno voluto ringraziare la dirigente scolastica e la scuola con una targa ricordo. Alla premiazione, nel plesso “Sac. Giuseppe Messina”, ha partecipato il geometra Michele Mingoia, presidente della BCC “San Giuseppe”, al quale è stata consegnata dalla Ds una targa ricordo, con la quale si esprimeva gratitudine da parte della scuola: “per la fattiva, proficua e gentile collaborazione che ha consentito alla nostra Scuola la realizzazione di progetti e attività didattico-educative”. Intervenendo, durante l’iniziativa, il presidente della BCC “San Giuseppe” ha espresso il suo ringraziamento nei confronti della scuola e rivolto agli alunni ha chiosato: “Sono ben lieto di essere oggi qui presente e di potere assistere a tale lodevole iniziativa. E nel darvi conferma della mia lietezza vi invito a proseguire brillantemente nei vostri studi, ricordandovi che nel proseguo degli stessi potrete partecipare e vincere delle borse di studio che la banca locale mette a disposizione degli alunni meritevoli”. Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici” ((prof. Tonino Calà)