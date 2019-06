GELA – E’ di due appartamenti inagibili il bilancio di un incendio divampato nel quartiere popolare di Marchitello a Gela. Il primo rogo, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco, e’ divampato da una alta palma. Qualche lapillo e’ finito nel balcone dell’appartamento al terzo piano di un edificio di cinque piani. Nel balcone c’erano tavoli, sedie e giochi per bambini. Si e’ cosi’ innescato l’incendio che si e’ propagato all’interno della casa. L’appartamento al terzo piano e’ andato completamente distrutto e alcuni danni si sono registrati negli appartamenti al secondo e al quarto piano. L’intero stabile e’ stato evacuato. Sul posto sono giunti i pompieri che hanno lavorato per ore, insieme a polizia e carabinieri. Una persona, colta da crisi di panico, e’ stata soccorsa dal 118 e’ trasferita in ospedale. I danni sono rilevanti.