VILLALBA – Giornata particolare, l’altro ieri, al comune di Villalba in cui c’è stato, nell’arco della mattinata, l’arrivo e la visita di tre gruppi diversi di Americani, provenienti chi dal Connecticut, chi dal New Jersey e chi dalla California, tutti, con la stessa finalità, alla ricerca delle origini dei propri antenati villalbesi. Presenti il sindaco Alessandro Plumeri, il vice sindaco Rina La Monaca, che li hanno benevolmente accolti e i ragazzi della Pro Loco Junior Sandro Gialì, Giuseppe Di Gangi, Morena Civiletto e Calogero Fruscione che li hanno, poi, accompagnati per una fugace visita del paese. Da sottolineare che La soddisfazione ed anche l’emozione degli americani è stata naturale, allorquando hanno potuto scorgere coi propri occhi la registrazione della nascita dei propri antenati, Ed, appunto, l’ottantaseienne Lupo Vincent, accompagnato dalla moglie, dalla figlia e dalle nipoti, ha avuto il piacere di visionare gli antichi ed ingialliti registri comunali, vedendo coi propri occhi dove sono nati i propri avi ed ha volu8to visitare la Chiesa Madre. Anche Martino Maurizio, altrettanto soddisfatto, ha potuto vedere la casa dove è nata sua nonna Pantaleone Teresina. Ed evidentemente c’è stato il momento per un piacevole caffè.