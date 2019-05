CALTANISSETTA – Domenica scorsa oltre 3100 atleti hanno invaso Piazza del Duomo, a Firenze, per la 47ª edizione della 100 Km del Passatore; gara podistica internazionale che dal 1973 attraversa l’Appennino tosco-romagnolo, da Firenze a Faenza. Un percorso montuoso che si snoda tra le bellezze del territorio passando per il passo della Colla ed i comuni di Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella, per terminare a Faenza in Piazza del Popolo.

La gara prende il nome dallo pseudonimo di Stefano Pelloni, brigante italiano attivo nella Romagna di metà Ottocento; detto “passatore” dal mestiere di traghettatore sul fiume Lamone.

Tra i tanti podisti, quattro con maglia Marathon Caltanissetta; Salvatore Barbera, Luigi Panzarella, Fabio Sole e Salvatore Citrano. Atleti che hanno alle spalle svariate maratone, ma quello che posseggono, oltre ad un pizzico di sana follia, è il coraggio: elemento essenziale per poter affrontare 100 lunghi chilometri, caratterizzati da estenuanti salite e discese.

A fine gara, Fabio, ha commentato la sua ardua impresa con i propri compagni, definendola parecchio dura: la temperatura, molto alta allo start, si è abbassata notevolmente durante la notte e la pioggia ha aumentato il livello di difficoltà. Anche se al buio, ed inerme nella campagna, si continua a correre con una lampada fissata alla testa, solo tra i boschi, immerso nel silenzio della notte a combattere con le proprie stanchezze e con la voglia di sfidare i propri limiti; passo dopo passo, crisi dopo crisi, si va avanti con l’unico obiettivo di giungere al traguardo.

Una gara che ha lasciato un segno indelebile anche a Salvatore Citrano; l’ha definita un lungo viaggio, fatto con persone mai viste, ma che in alcuni momenti diventano tuoi amici e compagni di avventura. Diversi i momenti di crisi che tendono a scoraggiare; improvvisamente, in quei momenti, gli amori della propria vita riescono a dare una carica di energia tale da ripartire e tale da superare ogni ostacolo.

L’esperienza vissuta dagli atleti Marathon è prova concreta che, se limiti esistono, solo solo mentali; fondamentale risulta l’obiettivo da raggiungere, capace di far emergere il proprio potenziale.

Insieme ai podisti della Marathon Caltanissetta vi erano anche quattro amici di San Cataldo: Carrubba Luciano, Baglio Alessandro, Giordano Salvatore e Di Maggio Marcello.

Insieme hanno spesso sacrificato momenti della loro vita, a volte rosicchiando tempo alla famiglia; tutto al fine di avere una preparazione adeguata per completare la gara, una gara speciale fatta da tre cifre.

Gli atleti della Marathon sono riusciti a percorre i 100 Km con i seguenti tempi di arrivo: Sole Fabio 11h34’49’’, Panzarella Luigi 17h39’28’’, Citrano Salvatore 18h07’22’’ e Barbera Salvatore 18h07’22’’.