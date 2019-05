VILLALBA – (Dalla scuola) – “Dando seguito alla nota del Miur n. 203 del 12/02/2019, avente per oggetto “Settimana nazionale della musica a scuola: dal 13 al 19 Maggio 2019”, le Scuole di Villalba con l’Amministrazione comunale hanno organizzato, il 16 maggio, la manifestazione “Musica & Parole”. L’evento, presentato da Omar el Shabrawi, si è aperto con i saluti istituzionali della prof.ssa Graziella Parello, D.S. dell’Istituto comprensivo Vallelunga, Villalba e Marianopoli e della Vicesindaco Concetta Territo. La D.S. ha sottolineato come la Scuola, durante la settimana della Musica, ha l’occasione di testimoniare l’importanza delle attività musicali che si realizzano nel corso dell’intero anno scolastico e che trovano in essa il punto di arrivo di ordinari percorsi di apprendimento. Subito dopo si è entrati nel vivo della manifestazione con un saggio di chitarra di alcuni alunni del maestro Gaetano Salamone. A seguire si sono esibiti i bambini del progetto PON presentati dalla maestra Giusy Fraterrigo della Scuola dell’Infanzia “Don Milani” e seguiti dalla flautista Serena Gancitano e i bambini della Sezione primavera con la guida della maestra Giusy Zuzzé. A questo punto il presentatore riprendendo il video di Ezio Bosso, pianista, compositore e direttore d’orchestra, proiettato all’inizio, ha sottolineato il valore delle parole pronunciate dall’artista: bisogna imparare ad ascoltare il prossimo e ad ascoltare noi stessi: un bellissimo messaggio da coltivare. La musica come la letteratura riesce a identificare, caratterizzare e definire un popolo, un Paese e tutta la sua Storia, annulla le barriere, i muri e gli ostacoli tra popoli. Gli alunni della Scuola primaria “Mulè Bertolo” si sono esibiti in un brano cantato a cappella dal titolo “La solidarietà” e nella recita della poesia “Musica e Poesia”. Il maestro Franco Sorce, ha letto “Lettera di un pianista” di Renato Carosone. Gli alunni della Scuola secondaria di I grado “G. Garibaldi” hanno letto brani e declamato poesie inerenti allo stretto rapporto tra le parole e la musica. La prof.ssa Giusi Immordino ha presentato “L’amicizia”, brano tratto dal libro “Il Profeta” di Kahlil Gibran e la prof.ssa Maria Carmela Scozzari ha letto la poesia in lingua siciliana “La matri di Pippinu” di Umberto Santino. La manifestazione si è chiusa con l’esibizione della violinista Sharon Greco che ha suonato un pezzo dal titolo “Concertino in la minore di Alberto Curci”. Un grazie molto sentito è andato ai tanti genitori, nonni e ragazzi presenti e ai giovani del servizio civile per il loro prezioso aiuto. Al termine dello spettacolo, la Vicesindaco ha ringraziato tutti i partecipanti sottolineando il fatto che solo la collaborazione può dare valore alle manifestazioni. L’Istituto comprensivo ed il Comune di Villalba hanno donato un attestato di partecipazione a tutti coloro i quali si sono esibiti”.