MUSSOMELI – Ha avuto seguito la richiesta inoltrata lo scorso 16 maggio dal sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania, a nome anche di altri sindaci, ed indirizzata all’ATO relativa alla bollettazione e tariffazione per il servizio idrico integrato. Infatti il Commissario straordinario liquidatore, dottoressa Rosalba Panvini , ha invitato in questi giorni i sindaci di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesti, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba a partecipare alla apposita riunione che avrà luogo presso i locali della ex Provincia Regionale, siti a Caltanissetta Viale Regina Margherita per le ore 16 del 1° giugno 2019.