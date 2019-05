CALTANISSETTA – Prosegue il tour elettorale di Dafne Musolino, candidata con Forza Italia alle elezioni europee del 26 maggio (nella circoscrizione Isole, Sicilia e Sardegna). Sabato 18 maggio alle ore 17:30 presso l’hotel San Michele, a Caltanissetta, incontro elettorale con l’avvocatessa messinese. La competente candidatura di Dafne Musolino, sostenuta da Cateno De Luca, è il frutto di una lungimirante progettualità politica ideata da Sicilia Vera e sostenuta dall’UDC.

Nell’incontro in programma nel capoluogo nisseno, si approfondiranno i temi legati alle politiche per lo sviluppo, il Made in Italy, la condizione delle infrastrutture, il rapporto tra l’Unione Europea e gli Enti; presenti anche l’On. Giovanni La Via e l’On.Decio Terrana. In prima fila, anche Luigi Zagarrio, coordinatore provinciale Caltanissetta di Sicilia Vera.

Cateno De Luca, ai nostri microfoni, ha spiegato l’ampio progetto politico che vede coinvolta la Musolino: “La nostra è una proposta prorompente che proviene da Messina ma ha coinvolto tutta la Sicilia e la Sardegna. In Europa abbiamo bisogno di persone come Dafne Musolino, competenza e passione. Abbiamo, come Sicilia Vera e UDC, candidato Dafne Musolino in Forza Italia proprio per proporre una alternativa rispetto a candidature che sono frutto di vecchie logiche e schemi superati che non hanno garantito alla Sicilia lo sviluppo che meritavamo. Noi vogliamo l’Europa delle regioni: il territorio è il riferimento della nostra azione politica”