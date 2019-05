PALERMO – “Stiamo lavorando con il ministro dell’Universita’ Marco Bussetti per consentire alle Universita’ siciliane di istituire una nuova Facolta’ di medicina a Enna. E’ dal 2007 che in Italia non se ne aprono piu’, e oggi, grazie allo sforzo congiunto dei rettori degli atenei di Palermo Fabrizio Micari, di Enna Giovanni Puglisi, di Catania Francesco Basile, di Messina Salvatore Cuzzocrea e dall’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla, la Sicilia e’ la Regione italiana che inaugura una nuova stagione per il mondo accademico italiano” Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo la riunione di mercoledì 29 maggio a Roma con il ministro dell’Universita’ Marco Bussetti.