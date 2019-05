MUSSOMELI – Continua il successo di “Svuoto Il Bicchiere”, canzone dell’artista mussomelese GERO e vincitrice della 9^ edizione del Premio Nazionale “Musica contro le mafie”, che l’altro ieri, in occasione di Palermo Chiama Italia, Manifestazione di commemorazione della Strage di Capaci dove persero la vita il Giudice Falcone, la moglie e la sua scorta, promossa dalla Fondazione Falcone in collaborazione con il Miur, la Polizia di Stato, le istituzioni Nazionali e Rai, è stato ospite musicale della manifestazione che ha registrato una presenza di oltre 15.000 persone di cui 1.500 provenienti dalla Nave della Legalità salpata da Civitavecchia. Dapprima Gero, accompagnato al Pianoforte da Leo Curiale, si è esibito nello scenario partecipatissimo di Piazza Magione nello spettacolo presentato da Sasà Salvaggio che ha visto come ospiti il rapper Mak, poi Anastasio ultimo vincitore di X-Factor, il trio comico de “i Respinti”, Matranga e Minafò, Dinastia e gli Ultimi, la pluricampionessa del Mondo di scherma Valentina Vezzali, e l’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete e appunto il cantautore di Mussomeli. Pomeriggio ha avuto l’opportunità di vivere da protagonista la “centralità” della Manifestazione presso l’Albero Falcone, quando all’arrivo dei due mega-cortei (uno dall’Aula Bunker e l’altro da Via D’Amelio) hanno presenziato le Istituzioni con la Prof.ssa Maria Falcone, sorella del Giudice a fare gli onori di casa. Presenti il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, il procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, il capo della Direzione investigativa antimafia, Giuseppe Governale, la Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano, la presidente delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni e poi come ospiti artistici: ancora Anastasio, il comico Roberto Lipari e Gero Riggio che ha avuto l’opportunità di eseguire nella massima partecipazione e commozione degli oltre 15.000 presenti, il suo ultimo successo dedicato a Paolo Borsellino raccontato attraverso gli occhi di Fiammetta. Assai applaudita e apprezzata la sua performance anche tra le istituzioni che si sono complimentati. Gero ha avuto anche la possibilità di eseguire l’Inno Nazionale insieme ad un coro di voci bianche, momento toccante subito dopo l’esecuzione de “Il Silenzio” alle ore 17:58 come da tradizione.

“Sono stravolto ancora dall’emozione. Cantare Paolo e Giovanni nel luogo simbolo della legalità e in un contesto così importante, con gli occhi di grandi personalità della Società Civile, Artistica e Sociale del nostro paese per me è un grande onore nonché motivo di grande orgoglio. Ho avuto anche l’opportunità di salutare la Professoressa Maria Falcone e Fiammetta, incontri molto cordiali che lasciano il segno. Insieme a Leo abbiamo vissuto momenti che ci porteremo dietro per sempre. Non nascondo che all’inizio ci tremavano le gambe ma poi ce l’abbiamo fatta! Siamo riusciti ad emozionarci ed emozionare, che era il nostro obiettivo.”