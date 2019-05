L’italiano ha vinto davanti a Hirt e Masnada. Carapaz rimane leader della Classifica Generale.

Ponte di Legno, 28 maggio 2019 – Il corridore italiano Giulio Ciccone (Trek – Segafredo) ha vinto la sedicesima tappa del centoduesimo Giro d’Italia, da Lovere a Ponte di Legno di 194 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Jan Hirt (Astana Pro Team) e Fausto Masnada (Androni Giocattoli – Sidermec).

Richard Carapaz (Movistar Team) indossa ancora la Maglia Rosa di leader della classifica generale. Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma) viene staccato da Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) sulle rampe del Mortirolo e scavalcato in Classifica Generale.

RISULTATO FINALE

1 – Giulio Ciccone (Trek – Segafredo) – 194 km in 5h36’24”, media 34,601 km/h

2 – Jan Hirt (Astana Pro Team) s.t.

3 – Fausto Masnada (Androni Giocattoli – Sidermec) a 1’20”

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Richard Carapaz (Movistar Team)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo – Arnaud Demare (Groupama – FDJ)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team)

CLASSIFICA GENERALE

1 – Richard Carapaz (Movistar Team)

2 – Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) a 1’47”

3 – Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma) a 2’09”

4 – Mikel Landa (Movistar Team) a 3’15”

5 – Bauke Mollema (Trek – Segafredo) a 5’00”

Il vincitore di tappa Giulio Ciccone, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Ho aspettato questa seconda vittoria di tappa per due anni. Ho urlato di gioia sul traguardo perché è stata una giornata complicata con un sacco di pioggia e freddo. Jan Hirt non voleva collaborare e c’è stato un po’ di nervosismo ma alla fine sono contento per tutto“.

La Maglia Rosa Richard Carapaz ha dichiarato: “La verità è che è stata una giornata molto complicata, soprattutto a causa delle condizioni climatiche e del dislivello. Come squadra abbiamo lavorato molto bene per Mikel Landa e per me. È un’altra buona giornata grazie al tempo guadagnato in Generale“.